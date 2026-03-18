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Pide CNPC acciones preventivas ante incendios en SLP

Velázquez Alzúa señaló que deben realizarse conjuntamente entre autoridades y población

Por Redacción

Marzo 18, 2026 01:58 p.m.
A
Laura Velázquez Alzúa / Foto: Pulso

Laura Velázquez Alzúa / Foto: Pulso

Además de precisar que no sean reportado personas fallecidas, ni daños en zonas habitacionales, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), advirtió la necesidad de que exista mayor regulación de las quemas agrícolas, pues son la principal causa de los incendios forestales.

"Las cosas no están yendo muy favorablemente. Ya ahorita tenemos varias miles hectáreas afectadas en San Luis Potosí", complementó.

En su visita a la capital potosina para sostener una reunión con autoridades estatales y municipales, Velázquez Alzúa refirió que los siniestros también se generan por la sequía, descuidos humanos y otro tanto provocados.

La funcionaria federal expuso que la federación apoyará los estados con personal capacitado y aeronaves de las corporaciones de seguridad nacional, a fin de que no se generen severas afectaciones.

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Reportó que, en la actualidad un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), brinda apoyo en conflagraciones en territorio potosino.

Alertó que el cambio climático registra afectaciones y modificaciones en las temporadas de incendios forestales o lluvias, por ejemplo, los siniestros en el inicio de año en San Luis Potosí se consideran atípicos, pero también existe una sequía acumulada en los últimos cinco años.

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"Urgen acciones preventivas y de preparación conjuntamente con la población. Evidentemente con la Conafor, la Comisión Nacional Forestal que ellos son los líderes, con Sedena, con Marina. Hay un helicóptero que está apoyando en estos momentos en San Luis Potosí", remató.

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