Pide diputada revisar aguinaldos en Gobierno y Poder Judicial, no solo los de los diputados

"Yo creo que no es el cuánto ganan, sino la eficiencia; el trabajo. A lo mejor, es lo que realmente debería de preocupar a los ciudadanos", justificó Vianey Montes Colunga, diputada presidenta del Congreso del Estado.

La legisladora refirió que deberían revisarse los demás poderes del Estado, porque "creo" que el Legislativo es el que menos cobra en referencia con el Judicial y el Ejecutivo. "Se van a dar una sorpresa que el Legislativo, es el que menos recursos tiene".

Dijo que no debe generalizarse la poca productividad de los legisladores, pues hay congresistas que "sí trabajamos y hay otros que no, las dietas son para todos igual", atajó.

"No me gusta ser hipócrita, porque también lo cobré, yo siempre lo he dicho: tengo una oficina de enlace, yo sí atiendo a la ciudadanía, pero eso ya depende de cada legislador, yo creo que estamos haciendo un trabajo como legisladores", comentó.

Este día se dio a conocer que los 27 diputados recibieron 12 millones 981 mil 091.10 pesos por conceptos de aguinaldo en 2020, es decir, cada uno obtuvo un monto de 480 mil 781.15 pesos, según información de la Plataforma Estatal de Transparencia.