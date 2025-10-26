Pide Gama mayor diálogo entre taxistas y plataformas digitales
El diputado Gama destaca la necesidad de diálogo y regulación para evitar conflictos en el transporte urbano.
Ante las recientes manifestaciones de taxistas en la capital potosina que rechazan la regularización de conductores de plataformas digitales, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, consideró necesario establecer mecanismos de diálogo e intercambio entre todos los actores involucrados usuarios, choferes de plataformas, taxistas tradicionales y autoridades para evitar nuevos conflictos y dar certeza jurídica al sector del transporte.
El legislador señaló que la falta de una regulación clara ha provocado un vacío legal que alimenta la confrontación entre ambos gremios, generando afectaciones tanto para los conductores como para los usuarios. Subrayó que el tema requiere atención coordinada entre el Congreso del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en su caso, el Congreso de la Unión, donde podrían originarse las reformas de fondo que después tendrían que armonizarse a nivel local.
Gama Basarte reconoció que en San Luis Potosí se han registrado episodios de tensión entre taxistas y operadores de plataformas, lo que demuestra la necesidad de construir acuerdos que garanticen competencia justa y condiciones equitativas de trabajo, pero sin descuidar la seguridad y el servicio que se brinda a la ciudadanía.
El diputado enfatizó que el eje principal de cualquier decisión debe ser el bienestar de los usuarios, quienes dijo resultan los más afectados cuando se presentan confrontaciones o restricciones en la movilidad urbana.
Agregó que desde el ámbito parlamentario se deben promover acciones legislativas que encaucen estas diferencias, impulsen la formalidad en el servicio y fortalezcan la convivencia entre los distintos modelos de transporte, siempre bajo un marco normativo actualizado y con visión ciudadana.
