Pide gobernador se le reconozca plan para Pozos

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se atribuyó la propuesta de convertir a la delegación de Villa de Pozos en municipio y pidió que no se olvide, pues dijo que hay otros que se quieren colgar de ese proceso.

“Es una lucha que hemos tenido en Villa de Pozos, yo llegué y anuncié el municipio 59 y me juzgaron loco, ahí está, va a jalar el municipio, va a ser el municipio número 59, pésele a quien le pese y qué bueno que se cuelguen al árbol, eso habla de que no se quieren quedar fuera de pasar a la historia, nada más que no se les olvide, la propuesta fue nuestra”, aseguró.

“Hoy es momento que a Pozos le toque, que sea el segundo municipio más importante del estado, y es momento de que Pozos brille solo”, dijo.

A la fecha se considera a Soledad como el segundo municipio más importante y es el lugar de donde surgió el actual grupo gobernante.

Ricardo Gallardo aseguró que la municipalización de Villa de Pozos no tiene fines electorales, pues dijo que se trata de una lucha que se está impulsando desde 1940, que incluso buscó su padre Ricardo Gallardo Juárez cuando fue alcalde.