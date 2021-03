Pide Juan Jesús Priego a electores tener cuidado con las encuestas

El que paga manda, y ello quedará demostrado con el proceso electoral donde aparecerán supuestas encuestas que revelan preferencias electorales favorables a quien las difunde, aseguró el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera.

Dijo que es necesario ver quién mandó hacer la encuesta, ver quién la está promoviendo y dijo percibir que por desgracia, las encuestas se pueden utilizar como medio de propaganda.

Pidió a los potenciales electores prudencia a la hora de tener acceso a encuestas, puesto que si en Santo Domingo falsifican las pruebas de Covid, es posible que también falsifiquen las preferencias electorales.

Dijo que la forma de leer una encuesta, tiene que ver con identificar quién la aplica, y conocer a la supuesta casa encuestadora.

Recordó que las estadísticas son herramientas para mentir, y así sucede con las encuestas y por ello, es necesario caer en la cuenta de que muchas veces la encuesta es un medio para que un candidato se anuncie, y, por lo tanto, considerar que nadie debe dejarse engañar, sino que cada quien debe votar de manera libre por quien crea que es la mejor opción.

Pidió a los potosinos que no dejen de votar, y dijo que es necesario acudir a las urnas porque cumpliendo con esa responsabilidad civil que todos tenemos, se permitirá concluir que no se vale quejarse si no se participa.