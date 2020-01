Pide la iglesia al SAT "piso parejo" en auditorías

La Iglesia Católica potosina se pronunció para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplique piso parejo a todas las instituciones de culto religioso para la revisión de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aseguró que cuenta con auditores que revisan cada una de las parroquias, y si hay alguna irregularidad, son los propios auditores quienes advierten de los manejos inadecuados del dinero.

En una postura oficial con respecto a la auditoría a los Legionarios de Cristo, informó que el dinero tiene que manejarse con limpieza y con transparencia.

Dijo que en la noticia publicada en medios de comunicación nacionales atribuida a la voz de Santiago Nieto, coordinador de Inteligencia Financiera, se decía que todavía no se podía hablar de alguna culpabilidad o irregularidad confirmada o mal manejo, sino que aún está en investigación.

Aseguró que la iglesia va a estar a la expectativa, y cada Diócesis en particular se tiene que manejar con transparencia.

Informó que la Iglesia está siendo vigilada por el Sistema de Administración Tributaria, incluso por lo que se refiere a las compras, que tienen que estar debidamente documentadas con cheques.

Anunció que incluso hay una auditoría interna, es decir, la propia Arquidiócesis envía a las parroquias auditores para ver cómo llevan las finanzas de cada parroquia.

"Entonces no se ha visto y cuando haya algún mal manejo o manejo no prudente, puesto que los sacerdotes no son contadores y tienen que contratar contadores para que lleven la contabilidad bien, y si hay una cosa mal hecha, inmediatamente el auditor interno hace saber que hay una cosa inadecuada".