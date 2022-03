Pide Leal "pluris" como premio de "consolación"

A fin de que se posicionen los cuadros más competitivos, Alejandro Leal Tovías, diputado y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), plantea que el listado de candidatura de representación proporcional para diputaciones, se construya a partir de los candidatos más votados después de los ganadores de mayoría relativa.

Explica que se integrará con las candidaturas postuladas en los distritos que no obtuvieron el triunfo, pero que hayan obtenido los porcentajes de votación más altos.

Precisa el legislador que el orden de la lista, se definirá de mayor a menor porcentaje de votación, así como a la alternancia de géneros.

"Es por ello que mi propuesta se centra en la forma en que los diputados plurinominales llegan a su curul, y he podido advertir las críticas muy precisas a esta figura, entre ellas, que no hacen campaña, que no se comprometen con la ciudadanía, que son puestos por los dirigentes de los partidos, así como que no sean los mismos dirigentes los elegidos para el cargo de diputado plurinominal en primera posición", expone.