Pide Octavio en la Huasteca promover el voto

Gabriela Nales de Pedroza convocó a las mujeres a gobernar junto con Octavio Pedroza Gaitán a partir del 26 de septiembre, porque este proyecto es de cada una de las y los potosinos.

En una reunión con mujeres que se realizó en este municipio de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, la señora Nales de Pedroza aseguró que cada una de ellas tiene la encomienda de lograr que gobierne el bien por San Luis Potosí, porque es una elección complicada "y se trata de un proyecto ganador, así es que vamos a la segura".

En su intervención, el candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", pidió el apoyo de las mujeres para que "inunden" con mensajes por todos los medios posibles de salir a votar por este proyecto que es de todas y todos; y así como se sumaron los cuatro partidos: PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, debe replicarse entre la ciudadanía para conjuntar esfuerzos.

"Yo lo que les digo, es que con qué cara vamos a decirles a nuestros hijos o nietos de qué no hicimos lo necesario, por no irme a transmitir este mensaje, llamadas y utilizar todas las vías, y no haberles dicho que sí hay una esperanza de que San Luis Potosí pueda ser diferente, de qué Ciudad Valles y el Estado potosino van a salir adelante, y no regateamos nada, porque está en juego la Patria, nuestro San Luis y Valles, y está en juego el futuro de cada una de nuestras familias".

En su gira proselitista, en el municipio de Ébano, Pedroza Gaitán hizo un llamado a los potosinos a no vender su voto el 6 de junio y apoyar a la coalición conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, convenciendo a sus familiares y amigos y haciendo una red de personas a favor de este proyecto.

Reconoció el trabajo que ha hecho el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo: "si hubiera más alcaldes como tú, nuestro estado sería otro".