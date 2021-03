Pide Pedroza elegir la decencia y honestidad

Cerritos, S.L.P.- El candidato a la gubernatura de la coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, llamó a la ciudadanía a que este 6 de junio elijan la decencia y la honestidad para gobernar la entidad potosina.

"Nuestro Estado está en peligro, no podemos permitir que vengan a intentar ser gobierno los que no lo merecen, los que no tienen el arraigo, los que no tienen la experiencia, los que no tienen la decencia que hoy exige el pueblo potosino, ¡hoy es el tiempo de la gente decente!".

Pedroza Gaitán recordó que sus raíces están en el municipio de Cerritos, ya que su abuela materna, Guadalupe Anaya Arellano nació en este municipio, por lo que afirmó "no me siento regresar a Cerritos, porque yo nunca me he ido de aquí".

Octavio Pedroza recordó una frase de Manuel Gómez Morín: "la patria se construye desde los municipios"; por lo que dijo que Cerritos no puede vivir tres años más en pausa, y junto a la próxima alcaldesa buscará construir un mejor escenario de tranquilidad y seguridad para este municipio.

En su gira por la zona Media, en el municipio de Rayón, Octavio Pedroza aseguró que nadie quiere un Estado donde no se apoye al campo, se cancelen programas como el Seguro Popular o el de Estancias Infantiles y las mujeres no puedan salir a las calles.

"El gobierno encabezado por Morena le ha quedado a deber a los mexicanos", sentenció, por lo que hizo un llamado a apoyar a la coalición "Sí por San Luis Potosí", conformada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, que en el pasado han sido adversarios, pero nunca enemigos.

Ahí, candidatos a la alcaldía de Rayón: por el Partido Acción Nacional (PAN), Cynthia Nallely Hernández Núñez; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Giovanni Christian Montes Mares; y por el Partido Conciencia Popular (PCP), Martha Núñez Tello; cerraron filas a favor de Octavio Pedroza.

El candidato a la gubernatura dijo que la unión de estos cuatro partidos políticos es una muestra de madurez política, ya que se supieron dejar de lado diferencias del pasado en busca de un proyecto en conjunto.

"Este 2021 es el momento más trascendente de la política moderna en nuestro país; en más de 80 años nunca un candidato del PAN había ido a tomar protesta en la sede del PRI; algo inimaginable, algo que creímos que nunca veríamos y los priistas nos recibieron con los brazos abiertos, como los panistas recibimos con los brazos abiertos a los priistas y a los perredistas y a Conciencia Popular; en ningún país se había visto esta muestra de madurez política", resaltó.

Octavio Pedroza estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales de Pedroza; de los aspirantes a la candidatura a diputación local por el distrito XI, Edmundo Torrescano Medina; a la diputación plurinominal, Verónica Rodríguez Hernández; y a la diputación federal por el Distrito III, Óscar Bautista y de presidentes de los Comités Directivos Municipales de los cuatro partidos que conforman la coalición.