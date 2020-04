Pide Salud a alcaldes y alcaldesas de SLP reforzar medidas preventivas contra el coronavirus

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel informó que ayer se envió un documento a los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de San Luis Potosí para pedirles que refuercen las acciones de vigilancia y garanticen el cumplimiento de las medidas preventivas contra el coronavirus.

Recordó que corresponde a los alcaldes implementar las medidas de prevención e incluso solicitar el cierre de establecimientos que pongan en riesgo a la población o bien, aplicar cualquier otra medida prevista en la normatividad de cada municipio

Dijo que en lo que respecta a la Secretaría de Salud, se mantienen las acciones para tratar de evitar los contagios y enfatizó que al finalizar la pandemia, cada una de las autoridades deberá rendir cuentas de lo que les corresponde.

"Todo lo que se tenga que hacer, recomendar e insistir, no vamos a cesar de estar recomendando e insistiendo, pero no te puedes enfrentar ante una falta de conciencia y de voluntad, se me hace a veces hasta increíble e imposible que las mismas personas pongan en riesgo a sus familiares, es algo que no entiendo cuando sabes que esta enfermedad mata y el hecho de que tú salgas y no cumplas puedes morirte o llevar este virus a casa y que alguien de tu familia muera".

Advirtió que aún no pasa lo peor, "esta última semana de abril y mayo será cuando empecemos a tener mayor número de enfermos, hospitalizados y si esto no lo comprende la población y lo tomas con responsabilidad, se me hace increíble que no creas que te puede pasar, hasta que pase y entonces vienen los reclamos a la autoridad y ahí nosotros estaremos tranquilos porque todos los días estuvimos haciendo advertencias y acciones, estaremos tranquilos de haber cumplido nuestro deber".

Dijo que en el cumplimiento de las medidas "solamente os hace falta la pobilación, es difícil mover conciencias, cambiar hábitos, pero si no entiendes que debes reducir tu movilidad te vas a morir... "es la primera vez que nos piden 'no hagas nada, es todo lo que tienes que hacer' y aún así hacemos lo contrario".