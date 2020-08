Pide Salud de SLP no confiarse ante meseta de casos de Covid-19

"No debemos confiarnos en que el estado haya mantenido durante las tres últimas semanas una meseta de casos, no ha habido incrementos, pero el virus estará presente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de notificar que al menos dos años permanecerá, en lo que debemos enfocarnos es que nuestro sistema hospitalario no se vea rebasado", dijo Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud.

En rueda de prensa diaria virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), la funcionaria agregó que al notar algún síntoma de gravedad que pueda representar un peligro para el estado inmediato de la persona sospechosa, se debe acudir a la unidad centinela Fenapo que se encuentra abierta las 24 horas del día.

"Si tenemos dificultad para respirar podríamos tener dañado el pulmón, quiero pedirles que al detectar un problema respiratorio quizá necesitemos apoyo de oxigenación temprana, incluso, sin ser necesario ser llevados a un hospital y ser entubados, acudamos antes", exhortó la funcionaria.