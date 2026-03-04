logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

Descartó que se contemple blindar la sede del Congreso de Estado

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 04, 2026 04:37 p.m.
A
Sara Rocha / Foto: Pulso

Sara Rocha / Foto: Pulso

En el marco de la movilización por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, la diputada Sara Rocha Medina, afirmó que las manifestaciones son "válidas y legales", siempre y cuando no se registren destrozos.

Al referirse a la marcha prevista para este domingo 8 de marzo, la legisladora sostuvo que la protesta debe desarrollarse sin daños a edificios públicos ni al patrimonio arquitectónico de la capital potosina.

"Las manifestaciones son válidas, legales, mientras no cometan destrozos o no hagan cosas que no deben, sobre todo los edificios tan hermosos que tenemos en San Luis y que habrá que cuidarlos y es una conciencia de quienes andan en las marchas, que no es un tema en contra de los edificios", declaró.

Indicó que el Congreso no contempla blindar el recinto legislativo, ya que hasta el momento "no se ha recibido ninguna amenaza de que vayan a dañar o querer vandalear". A diferencia de otras instituciones que han optado por colocar protecciones preventivas, adelantó que el Poder Legislativo únicamente iluminará su edificio en color morado o rosa, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque hizo un llamado a que la movilización sea pacífica, Rocha Medina reconoció que aún existen pendientes en materia de igualdad, particularmente en salarios y acceso a puestos de decisión. "Trabajo igual, salario igual", señaló.

LEA TAMBIÉN

Feminicidios sacuden al país previo al 8M

Kimberly Joselin fue localizada sin vida en zona boscosa de Cuernavaca; familiares exigen justicia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M
Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

Pide Sara Rocha marcha pacífica y sin destrozos por el 8M

SLP

Ana Paula Vázquez

Descartó que se contemple blindar la sede del Congreso de Estado

Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas
Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas

Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas

SLP

Ana Paula Vázquez

La consejera del INE señaló que, sin presupuesto suficiente, se abriría un escenario de presión operativa en el sistema electoral

Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas
Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas

Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas

SLP

PULSO

La CEPC detectó múltiples irregularidades, como deficientes condiciones higiénico-sanitarias y sacrificios sin control adecuado

Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP
Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP

Casi listo, nuevo protocolo contra violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El rector Alejandro Zermeño reconoció que la Universidad enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia