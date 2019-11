Pide Xavier Nava resolver denuncias por desvíos en la pasada administración capitalina

El presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, confirmó que ya firmó de recibido la documentación por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la que se ratifican las observaciones por los abusos y desvíos de 140 millones de pesos por parte de la pasada gestión capitalina, y no se descartan mayores recursos que no se ocuparon de acuerdo a lo que establece la ley.

"Todas estas actuaciones fuera de la legalidad de la pasada administración van en detrimento de la ciudadanía y de la capital potosina, "por eso la trascendencia de que haya avances en cuanto a las denuncias, pero sobre todo, que haya consecuencias con quienes están involucrados para que atender, recuperar y resarcir el daño hecho", señaló.

Reafirmó que de la actual administración no hay observaciones por parte de la ASF, que ameriten una revisión a fondo y escrupulosa de los temas administrativos debido a la transparencia y pulcritud con la que se ha llevado el presente Gobierno.

Xavier Nava recalcó que es claro y evidente que en trienio anterior hubo un gran abuso de la actuación de quienes estuvieron anteriormente para sacar beneficio particular del Gobierno Municipal. De ahí, el exhorto a quienes están involucrados, así como a las autoridades que ya tienen las denuncias, a que den la cara y actúen.

Los temas que nosotros desde un inicio señalamos, remarcó, son prácticamente las mismas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, y por eso hemos interpuesto más de 11 denuncias, a las que les damos puntual seguimiento para que no queden en la impunidad".

"No puede suceder que no se haga nada cuando hay evidencia clara de esos abusos y desvíos del dinero desde el Gobierno. Por supuesto que esas irregularidades pueden afectar en cuanto a participaciones, de ahí que se presentaron las denuncias porque fueron recursos que el Gobierno Federal tiene debidamente etiquetados y está muy atento a que no haya robos", concluyó.