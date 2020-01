Piden a X. Nava que reciba a comuneros

El alcalde Xavier Nava Palacios debe remediar la falta de trato correcto del Instituto Municipal de Planeación (Implan) hacia los comuneros de San Juan de Guadalupe y reunirse con ellos en audiencia, coincidieron los regidores panistas Jaime Waldo Luna y Verónica Rodríguez Hernández.

En entrevistas por separado, los ediles solicitaron al alcalde capitalino abrir la puerta al díalogo y mantener un acercamiento con los comuneros, mismo que les ha sido negado.

Los funcionarios abundaron así a un posicionamiento hecho desde ayer, en el que pidieron que, en la negociación del nuevo Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los comuneros sean escuchados.

"Tiene que demostrarse así, escuchando a todas las voces y atendiendo sus inquietudes", señalaron los funcionarios.

Resaltaron que se debe considerar a los comuneros como legítimos propietarios de predios que se manifiestan a favor del proyecto de urbanización y que sienten que el municipio no los deja tomar una decisión sobre ellos.

Hicieron un llamado a la Secretaría General y al Implan para que sean sensibles y sumen propuestas en que se respeten las propiedades de los comuneros.

"El alcalde es un servidor público que está a la orden de todos los ciudadanos, entonces si un potosino le pide audiencia, me parece que lo correcto es atenderle. Hay comuneros que tienen mucha injerencia en el Plan de Desarrollo y me parece que lo lógico es recibirlos y si el Implan no ha dado el trato correcto, hay una cabeza que dirige y que tendría que hacer su parte", dijo Rodríguez Hernández.

La regidora señaló que los comuneros merecen ser atendidos dignamente y no en un patio como se ha hecho por parte de algunos funcionarios.

Por su parte, Waldo Luna llamó al alcalde para que se atienda a los comuneros y dejó en claro que en San Luis no puede haber ciudadanos de primera y de segunda".

El edil del blanquiazul insistió en la necesidad de que el alcalde atienda personalmente a los comuneros de San Juan de Guadalupe. "Hemos escuchado que no se les ha dado la atención", dijo.