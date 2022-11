Piden bajar impuestos en compra de vivienda

Empresarios buscan que no solo no aumente el costo del traslado de dominio, sino que además baje, y que se mantengan los acuerdos para no sacrificar a los que tengan vivienda cuyo valor se encuentre entre 1 millón 800 mil pesos y menos cantidad, anunció Luis Alberto Alvarado Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de San Luis Potosí.

Dijo que están trabajando para que la gestión permita que los valores se mantengan en el estado en que se encuentran en la Ley de Ingresos 2023, pero con el adicional de que bajen esos costos.

Dijo que además, antes que autorizar aumentos en los traslados de dominio y en el Impuesto Predial, la alcaldía debe trabajar en los valores de la tierra, para adaptar el valor catastral al valor comercial, proceso en el que está de acuerdo al Consejo

Técnico Catastral.

Precisó que en esos casos, tan solo el valor catastral del club deportivo La Loma es de 4 mil 300 pesos, y el valor comercial se encuentra a 14 mil 500, y si la autoridad actualiza el valor catastral, llegaría a un aproximado de 4 mil 900 o 5000, es decir todavía muy lejos de su valor real.