Piden créditos para renovar camiones

Ya están muy achatarrados los camiones de ladrilleros y materialistas en la Zona Metropolitana y los camiones cargueros de caña en la Zona Huasteca, por falta de facilidades de las autoridades para proporcionar ayuda en materia de modernización vehicular y por ausencia de créditos blandos, advirtió el presidente local de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C., Raúl Torres Mendoza.

Dijo que los hombre-camión ladrilleros están batallando porque no pueden adquirir camiones modernos y cada unidad de cargueros de materiales es costosa.

"Queremos renovar el parque vehicular para modernizar el transporte en San Luis Potosí".

Explicó que por lo que se refiere a la Zona Huasteca, los camiones cañeros son los que más se encuentran envejecidos.

Explicó que en lo particular, los cañeros no tienen acceso a oportunidades de crédito, y no tienen apoyos del gobierno.

Dijo que sean seminuevos o nuevos, el reemplazo de los camiones es necesario, por la seguridad de quienes viajan por las carreteras estatales. "Llamamos a que el gobierno federal y estatal voltee a ver al sector transporte, que haya oportunidades y que tengan acceso a créditos blandos".