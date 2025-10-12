Piden definir qué autoridad debe rehabilitar vialidades en la ZI

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado planteó la necesidad de realizar un estudio que determine qué nivel de gobierno es responsable de rehabilitar las vialidades en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El presidente de la comisión, diputado César Arturo Lara Rocha, explicó que existen tramos cuya atención podría corresponder a la Federación, como la carretera 57, mientras que otros serían competencia del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento capitalino. Señaló que esta falta de definición ha impedido avanzar en un plan integral para atender los daños en las calles, que actualmente presentan un alto deterioro por baches.

El legislador del PVE indicó que se analiza la posibilidad de emitir un exhorto para delimitar las áreas afectadas y definir la autoridad encargada de intervenir. "El Gobernador del Estado ha sido muy claro, está dispuesto a apostarle; se han hecho llamados de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), pero requerimos también que el ayuntamiento y la federación apoyen, porque si nada más resolvemos la parte del estado, a lo mejor nos va a quedar rezagada otra parte y nunca vamos a acabar", dijo.

Lara Rocha argumentó que las condiciones actuales de las vialidades provocan retrasos en la productividad, dificultades en el acceso de trabajadores y riesgos para la seguridad vial, por lo que pidió atender el problema de manera urgente.

En días recientes, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona llamó al Ayuntamiento de San Luis Potosí encabezado por Enrique Galindo Ceballos a sumarse a las labores de reparación y reforzar la presencia policial en la zona, ante los asaltos relacionados con el mal estado de las calles. También urgió a mejorar el alumbrado público, una de las principales quejas del sector empresarial.