Piden diputados investigar falla de helicóptero oficial

Luego que el helicóptero oficial donde el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona se trasladaba, sufrió un desperfecto que obligó a la aeronave descender de urgencia en días pasados, congresistas consideraron pertinente investigar el motivo de la falla, a fin de deslindar responsabilidades.

Al respecto, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que en razón de lo suscitado, él no utilizaría el vehículo, "pero yo no puedo decirle al gobernador (que no lo use)".

Exteriorizó que tras el fallo, el propio mandatario estatal se quejó de la falta de mantenimiento de la administración carrerista, motivo por el cual, se presentó el percance que puso en riesgo su integridad física.

Entrevistada por separado, María Claudia Tristán Alvarado, coordinadora parlamentaria del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), lamentó que la bitácora reportó que la aeronave tenía mantenimiento, y a pesar de ello, sobrevino la afectación mecánica.

Aparte, Alejandro Leal Tovías del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfatizó la necesidad de verificar los motivos del incidente, y en caso de haber una irregularidad, presentar una denuncia para que se investigue.

"Sé que tuvo un desperfecto porque lo dio a conocer el mismo gobernador. Yo estuve en la Huasteca y a mí me tocó ver el helicóptero volando cuando llegó a San Vicente, y luego llegó a Valles", declaró.