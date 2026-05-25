logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden ideas para el Reglamento de Tránsito

La convocatoria está dirigida a personas con discapacidad

Por Rolando Morales

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Piden ideas para el Reglamento de Tránsito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió una convocatoria dirigida a personas con discapacidad y organizaciones civiles para participar en la elaboración del nuevo Reglamento de Tránsito municipal, con el objetivo de incorporar propuestas relacionadas con accesibilidad, movilidad y seguridad vial.

      De acuerdo con la publicación difundida en la Gaceta Municipal del 18 de mayo de 2026, la consulta contempla modalidades presencial y digital para que las personas interesadas puedan presentar opiniones y planteamientos sobre las condiciones de tránsito y movilidad en la capital potosina.

      El documento señala que la etapa de difusión de la convocatoria se llevará a cabo del 2 al 5 de junio de 2026, mientras que las consultas presenciales se realizarán del 19 al 22 de junio en distintos espacios municipales. La integración y presentación de resultados quedó programada para el 3 de julio de 2026.

      Las sedes de consulta serán el Auditorio Socorro Blanc Ruiz el 19 de junio; el Centro de Desarrollo y Aprendizaje Simón Díaz el 20 de junio; el Centro de Desarrollo y Aprendizaje San Ángel el 21 de junio; y la UBR Maravillas el 22 de junio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La convocatoria está enfocada en recoger propuestas de personas con discapacidad, así como de asociaciones que las representan, con el fin de integrar medidas que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad y desplazamiento dentro de la ciudad. 

      Además, el documento establece que la información deberá difundirse en formatos accesibles y con ajustes razonables, como braille, lengua de señas, macrotipos y lenguaje claro, para facilitar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo
        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        SLP

        PULSO

        Expertos recomiendan zonas con baja contaminación lumínica para observar mejor la Luna Azul en México.

        Fiscalía niega persecución contra periodistas
        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        SLP

        Redacción

        Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027
        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        SLP

        El Universal

        Documentación oficial, como libros blancos, debe estar resguardada para constatar acciones gubernamentales.

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        SLP

        Redacción

        Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico