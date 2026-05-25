Piden ideas para el Reglamento de Tránsito

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió una convocatoria dirigida a personas con discapacidad y organizaciones civiles para participar en la elaboración del nuevo Reglamento de Tránsito municipal, con el objetivo de incorporar propuestas relacionadas con accesibilidad, movilidad y seguridad vial.

De acuerdo con la publicación difundida en la Gaceta Municipal del 18 de mayo de 2026, la consulta contempla modalidades presencial y digital para que las personas interesadas puedan presentar opiniones y planteamientos sobre las condiciones de tránsito y movilidad en la capital potosina.

El documento señala que la etapa de difusión de la convocatoria se llevará a cabo del 2 al 5 de junio de 2026, mientras que las consultas presenciales se realizarán del 19 al 22 de junio en distintos espacios municipales. La integración y presentación de resultados quedó programada para el 3 de julio de 2026.

Las sedes de consulta serán el Auditorio Socorro Blanc Ruiz el 19 de junio; el Centro de Desarrollo y Aprendizaje Simón Díaz el 20 de junio; el Centro de Desarrollo y Aprendizaje San Ángel el 21 de junio; y la UBR Maravillas el 22 de junio.

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La convocatoria está enfocada en recoger propuestas de personas con discapacidad, así como de asociaciones que las representan, con el fin de integrar medidas que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad y desplazamiento dentro de la ciudad.

Además, el documento establece que la información deberá difundirse en formatos accesibles y con ajustes razonables, como braille, lengua de señas, macrotipos y lenguaje claro, para facilitar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad.