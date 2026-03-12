logo pulso
Piden que Gobierno compre a Mipymes potosinas

La iniciativa de Emilio Rosas busca fortalecer la economía local

Por Pulso Online

Marzo 12, 2026 02:07 p.m.
A
Luis Emilio Rosas Montiel

Luis Emilio Rosas Montiel

En entrevista con Pulso Online, el diputado local Emilio Rosas Montiel planteó una iniciativa para que al menos el 30 por ciento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno estatal se destinen a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la economía local.

El legislador explicó que la propuesta busca priorizar a empresas que cuenten con el distintivo "Hecho en San Luis Potosí", sello aprobado recientemente para identificar productos elaborados en la entidad.

Rosas Montiel señaló que en el estado existen alrededor de 115 mil microempresas, cerca de 12 mil pequeñas y medianas empresas y apenas unas 60 grandes compañías, por lo que las Mipymes representan la base de la actividad económica.

La iniciativa plantea que dependencias gubernamentales puedan contratar servicios o adquirir productos de empresas potosinas, como papelería, uniformes, arrendamiento de vehículos, organización de eventos o distintos servicios.

El diputado sostuvo que la intención es que una mayor parte del gasto público se quede en la economía local, impulsando negocios familiares y productores del estado.

Agregó que el distintivo "Hecho en San Luis Potosí" está homologado con el sello "Hecho en México", lo que permitiría a las empresas acceder a financiamiento de instituciones como Nacional Financiera, además de apoyos para registro de marca, patentes y participación en misiones comerciales.

