Piden rehabilitar calle llena de baches, en Lomas del Tecnológico

Vecinos de Lomas del Tecnológico reportaron a este medio de comunicación la situación en la que se encuentra la avenida Tercer Milenio, en la cual prevalecen hoyancos de diferentes dimensiones, los cuales han derivado en ponchaduras de llantas de diversos vehículos, además de descomposturas de transmisiones, entre otros desperfectos.

Los hoyos de dimensiones mayores se ubican en la esquina de Valle Alto y avenida Tercer Milenio, en dicha zona, la profundidad de los hoyancos es de por lo menos 20 centímetros, algunos de los choferes que transitan por el lugar resaltaron su inconformidad por la indiferencia de las autoridades.

"No puede ser que no hagan caso, estos baches están intransitables, la autoridad parece que está ciega, pero aparte es sorda pues no escucha las súplicas de los potosinos, quienes piden que se repare la ciudad completa, dicen que no tienen dinero, pero eso no es justificación hemos visto que incluso ciudadanos hacen este tipo de trabajos con dinero propio, no puede ser que la autoridad no haga lo mismo", señaló Rafael Ramírez chofer particular.

Los automovilistas que transitan por la zona, manifestaron que los baches en la zona miden alrededor de un metro de ancho.