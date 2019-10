Piden tapar pozo sin tapa en la Morelos

Vecinos de la colonia Morelos reportan un profundo pozo de visita que desde hace varios meses está sin tapa, el peligroso hoyanco se ubica en la calle de Saturno y Kukulkán.

De acuerdo a los residentes, el desperfecto se ha reportado a las autoridades y nadie ha hecho caso.

El pozo de visita tiene aproximadamente tres metros de profundidad, lo que lo convierte en un riesgo para los automovilistas, ciclistas y motociclistas que pueden sufrir un accidente de caer en el hoyanco.

El lugar únicamente se encuentra señalizado con un palo pintado de blanco, enterrado en una cubeta del mismo color.

"Esto es peligroso para todo mundo, no entiendo cómo se habla de la posibilidad de incrementar la tarifa de agua potable si no cumplen con lo básico como lo es la infraestructura, no puedo creer que tengamos que esperar meses y meses para ver que se repare algo que debería de ser inmediato", reprochó Sandra, una de las vecinas.