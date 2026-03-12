"Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP
Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el "plan B" para reducir los "privilegios" en la función pública, mismo que buscará reducir gastos excesivos en los Congresos y Cabildos de Municipios para redirigirlos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.
Esto, luego de que la Reforma Electoral propuesta fue rechazada por la oposición y sus aliados del PVEM y PT en la Cámara de Diputados.
En la mañanera de este jueves, la mandataria sostuvo que su nueva propuesta se centrará esencialmente en lo mismo: un ahorro hasta 4 mil millones de pesos para obras y acciones.
Al revelar el costo de los diputados en los estados, también dio a conocer que, en San Luis Potosí, cada diputado y diputada cuestan a los potosinos 12 millones 100 mil 712 pesos anuales, lo que significa un presupuesto total en el Poder Legislativo de 326 millones 719 mil pesos al año.
Fuente: Presidencia de México
Las cifras colocan a San Luis Potosí en el lugar 20 de las entidades donde el costo por diputado(a) es más alto.
Baja California está en el primer lugar, pues cada congresista cuesta 34.8 millones de pesos.
Insistió en que la propuesta se centra en reducir el número de funcionarios de elección, tales como diputados y regidores, de acuerdo con la población de cada estado, así como evitar los excesos en los salarios y "seguir disminuyendo los privilegios con un tope máximo, el mismo objetivo que tenía la reforma electoral", señaló.
¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?
Ocho legisladores potosinos fueron en contra de la iniciativa presidencial
