Planean construir nuevo hospital para sustituir el ISSSTE de Diez Gutiérrez

Estudios hechos por oficinas centrales, determinaron que no es viable inyectar recurso al Hospital General, ubicado en la calle "Carlos Diez Gutiérrez", informó Alicia Quezada Lara, subdelegada de administración y suplente de la delegación del ISSSTE.

La funcionaria federal explicó que cuando se le aplica más del 40 por ciento del valor de una infraestructura no es viable, situación establecida por los evaluadores de la Ciudad de México para dicho nosocomio.

Por lo tanto, Quezada Lara acotó que la propuesta es sustituir "completamente" el complejo hospitalario, es decir, construir un nuevo inmueble en otra zona de la capital potosina, sin embargo, todavía no se tiene definido un espacio en específico.

Admitió que la delegación está a la espera de que inicie el programa del paquete económico, en aras de valorar las viabilidades para el Instituto en materia de infraestructura. "Para nuestros derechohabientes en San Luis, es prioritario".

"No tenemos un proyecto de hospital regional, hay un proyecto de sustitución. No es hospital regional porque tenemos regionales muy cerca. La normatividad no nos lo permite, pero sí se está trabajando en lo que les digo", aseveró la funcionaria Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).