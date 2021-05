Plantea Mónica Rangel un gabinete conformado al 100% por potosinos

Al reunirse con directores y dueños de medios de comunicación, la candidata de Morena, Mónica Rangel, anunció que cuando gobierne, su gabinete estará conformado con hombres y mujeres de San Luis Potosí que luchen al igual que ella por el crecimiento y bienestar del estado.

"Mi gabinete estará integrado exclusivamente con los mejores ciudadanos de la entidad, con profesionistas expertos en su ramo y que tengan la voluntad necesaria para sacar adelante a San Luis Potosí".

Señaló que, a diferencia de otros aspirantes, ella no tiene ningún compromiso político y por ello se puede comprometer completamente con los potosinos a evitar nombrar, por ejemplo, a un Secretario de Turismo "que no sepa ni siquiera dónde está La Media Luna".

Los representantes de los medios de comunicación en San Luis Potosí, coincidieron con la candidata a gobernadora en que el hecho de que quienes conformen el gabinete sean potosinos, pues le dará certeza a los ciudadanos de que siempre podrán tener acceso a hombres y mujeres que conocen.

Cuestionada por los empresarios de medios de comunicación sobre la decisión de que su plan de gobierno esté considerando diferentes vertientes para cada zona del estado, la doctora Mónica Rangel les explicó que la determinación fue tomada con base en que cada una de las regiones de nuestra entidad tienen necesidades y oportunidades de crecimiento distintas, mismas que deberán considerarse para así detonar el crecimiento de la entidad.

Mónica Rangel indicó además que modificará la forma en la que camina el gobierno, "no podemos verticalizar las acciones sino que tenemos que transversalizarlas, y como ejemplo les digo que Turismo, no puede trabajar si no va de la mano con economía e infraestructura, porque si no se agarran de la mano y caminan juntos nuestra entidad no crecerá".