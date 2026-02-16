Plantea morenista dar facultades de investigación a la GCE

El diputado Carlos Arreola Mallol afirmó que se analiza una iniciativa para otorgar a la Guardia Civil Estatal facultades de investigación similares a las que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con el objetivo de fortalecer el combate a los delitos.

El legislador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, sostuvo que la policía estatal debe contar con atribuciones más amplias y no limitarse únicamente a poner a disposición a los detenidos ante la Fiscalía General del Estado.

"La policía debe tener facultades más profundas, que no solamente entregue un detenido a la Fiscalía y dejar que esa instancia haga todo el trabajo; debemos legislar para que haya una coordinación interinstitucional efectiva", señaló.

Impacto de la inteligencia artificial en la seguridad pública

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que uno de los objetivos sería reforzar la investigación de delitos relacionados con el mal uso de la inteligencia artificial, que —dijo— han incrementado de manera preocupante.

Arreola Mallol mencionó como ejemplo la información difundida el fin de semana sobre la supuesta desaparición de un autobús con pasajeros en la Huasteca potosina, hecho que generó alarma social sin que se confirmara oficialmente.

"Es el debate en los foros sobre inteligencia artificial que se realizaron en el Congreso: cómo la tecnología, las redes sociales y la búsqueda de likes generan desinformación", expresó.

Añadió que la delincuencia utiliza herramientas digitales y contenidos falsos, incluidos videos generados con inteligencia artificial, para provocar temor o afectar la reputación de personas.

LEA TAMBIÉN Agentes de la GCE destrozan restaurante La Guardia Nacional no fue informada de la incursión de la Guardia Civil en un predio contiguo al restaurante.

El legislador recordó que recientemente se aprobaron sanciones por el mal uso de inteligencia artificial, particularmente cuando se utiliza para generar contenido falso o de carácter sexual sin consentimiento, y consideró que el tema debe seguir revisándose desde el ámbito legislativo.