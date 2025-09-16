Poder Judicial advierte que se necesitarán más recursos

El Órgano de Administración Judicial será responsable de calcular, por primera vez, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, funciones que ya no corresponden a la presidencia del Supremo Tribunal como cabeza de lo que fue el Consejo de la Judicatura, informó la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Señaló que uno de los mayores retos presupuestales será la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que demandará una reorganización completa para 2027, aunque los primeros recursos deberán ejercerse a más tardar en 2026.

"Ese proceso de implementación no es nada sencillo, y ya se demostró con el sistema penal, que requirió un periodo de vacatio legis de ocho años. Hay que trabajarlo de manera minuciosa y con tiempo", explicó.

Zarazúa Martínez indicó que se trata de un cambio profundo en la estructura operativa del Poder Judicial, por lo que será necesario contemplar una revaloración del ejercicio presupuestal, a fin de garantizar que la transición se lleve a cabo de manera satisfactoria.