Policías viales rescatan a perrito que caminaba en el Distribuidor Juárez

Un perrito que deambulaba entre los carriles del Distribuidor Juárez, en el ramal que conecta avenida Universidad con la carretera 57, fue rescatado por agentes de la Policía Vial de la capital.

El animal fue visto gracias a las cámaras del C4 Municipal, que alertaron a los oficiales sobre el riesgo de un posible accidente. Los agentes acudieron de inmediato para interceptarlo y evitar que fuera atropellado.

Tras ser puesto a salvo, el can fue trasladado al Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), donde permanece bajo resguardo en espera de localizar a sus dueños o ser dado en adopción.

