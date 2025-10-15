logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Consumo privado tuvo ligeros avances en agosto y septiembre

Por El Universal

Octubre 15, 2025 09:36 a.m.
A
Consumo privado tuvo ligeros avances en agosto y septiembre

El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, registró ligeros avances durante agosto y septiembre pasados, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.
Para septiembre del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un ligero avance mensual de 0.1%, luego de un crecimiento de 0.2% previsto para agosto.
El comportamiento del consumo en agosto y septiembre pasados se dio en un contexto donde la inflación anual retomó su tendencia al alza.
Para el octavo mes de 2025, el IOCP previó un estancamiento del consumo privado en el mercado interno, mientras que para el noveno mes estima un incremento de 0.6%.
Mientras que el indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia, el oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia, explicó el Inegi.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consumo privado tuvo ligeros avances en agosto y septiembre
Consumo privado tuvo ligeros avances en agosto y septiembre

Consumo privado tuvo ligeros avances en agosto y septiembre

SLP

El Universal

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp
Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

Extorsiones cuestan este año 21 mil mdp

SLP

El Universal

En los primeros nueve meses del año alcanzan esa cifra: Coparmex

Aporta el sector público 13.9% del VAB
Aporta el sector público 13.9% del VAB

Aporta el sector público 13.9% del VAB

SLP

El Universal

Realizan bloqueos en defensa del maíz
Realizan bloqueos en defensa del maíz

Realizan bloqueos en defensa del maíz

SLP

El Universal