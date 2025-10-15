Identifican cuerpo de hombre hallado en río Moctezuma

SAN VICENTE.- Fue identificado el hombre hallado muerto en el área del Cañón del Gato, en el municipio de San Vicente; era vecino de la localidad de Tancojol.

El infortunado respondió en vida al nombre de Octavio Valdez Reséndiz, de 67 años de edad, quien desde el sábado era buscado por su familia.

De acuerdo con la información recabada, la última vez que Octavio fue visto con vida se encontraba en estado de ebriedad y salió de su domicilio, sin regresar.

La zona estaba incomunicada debido a la creciente del río Moctezuma. Se presume que el hombre por su estado cayó por accidente al agua y fue arrastrado por la corriente.

Su cuerpo fue localizado la tarde del lunes, cerca del acceso a la localidad de Tancuiche, en el lugar conocido como Cañón del Gato.

Tras la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicó la necropsia de rigor, confirmándose que murió ahogado.