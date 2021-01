Por 3 semanas más no habrá vacunación

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Gabino Morales Mendoza, informó que las dosis de la vacuna contra Covid-19 destinadas a las personas adultas mayores llegarán al país después del 15 de febrero y será a partir de entonces que se inicie con la distribución a los estados.

Aseguró que las dosis que adquiere el Gobierno federal, "sean del laboratorio o marca que sean, son vacunas certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cualquier afirmación en contrasentido de esto, son solamente conjeturas".

De las llamadas a las personas adultas mayores para preguntarles si desean vacunarse y si tienen algún impedimento para acudir a un centro de aplicación de la dosis, el delegado dijo que estas llamadas "iniciaron desde hace varios días y, de hecho, se tiene un avance del 80 por ciento de la base de datos con la que cuenta la dependencia.

"Algunas personas nos han dicho que no desean vacunarse y por supuesto que no se les puede obligar, pues aunque la vacuna es gratuita y universal, no es obligatoria, pero sí trataremos de persuadirlas de que lo hagan para beneficio de su salud", declaró.

Morales Mendoza precisó que se tiene un padrón de 160 mil personas mayores en San Luis Potosí y que aquellas con las que no se logró contacto telefónico, podrían recibir una visita domiciliaria para conocer su decisión respecto a la vacuna.