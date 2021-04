Por acaparar crédito de vacuna, encierran a brigadistas "ajenos"

Trabajadores del grupo Servidores de la Nación, "encerraron" a brigadistas de otros niveles de gobierno para evitar que fueran vistos en el punto de vacunación del Parque "Tangamanga 2", hasta que los necesitaron para atender a los muchos potosinos que llegaron.

A ese punto, la vacuna llegó hasta las 11 de la mañana, y la fila kilométrica de pacientes permaneció en su mayoría y por horas bajo el sol, hasta que las sillas fueron reubicadas debajo de los árboles.

A los voluntarios de otras instancias ajenas al gobierno federal, les seguía yendo mal e incluso había tensión, los anfitriones que requerían el apoyo de los voluntarios no agilizaban la logística de ingreso. Cuando se dieron cuenta de que no podrían con el trabajo, sacaron del aislamiento a los voluntarios, y les permitieron movilizarse como apoyo.

Los propios trabajadores se quejaron que el grupo de Servidores de la Nación los encerró detrás del lugar de aplicación de las vacunas "porque traían playeras del Municipio o de otras dependencias", y la vacuna llegó con retraso, hasta las 11 de la mañana.

Hasta el día de ayer había millón y medio de pesos aplicados por voluntarios, en insumos entre limpieza de baños, materiales, aguas, lonches y todo lo necesario en soporte.

Incluso los Servidores de la Nación no aportaron nada más que el personal, para tratar de coordinar una logística que al final no les resultó, y ellos mismos no permiten a los trabajadores voluntarios hacer libremente su tarea.