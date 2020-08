Por alza en demanda, construirán más fosas

El 50% de las primeras 50 fosas que se hicieron para sepultar a pacientes que perdieron la vida por coronavirus se encuentran ya ocupadas, informó el director de Servicios Municipales, José Luis Zamora Valero.

Agregó que en las últimas semanas se han contabilizado hasta tres servicios en un solo día.

El funcionario manifestó que ante el alza en contagios que se ha registrado en la capital potosina, ya se contempla la construcción de 50 fosas extra que permitan sepultar a personas que mueran a causa de este virus.

"Estamos iniciando la construcción de otras fosas, posiblemente hagamos otras 50, ahorita de las que tenemos está ocupada casi la mitad, pero como no sabemos cómo sea la tendencia en este caso de defunciones, vamos a tener que tomar la providencia entonces vamos a hacer otras 50 fosas", manifestó.

Señaló que las fosas que se utilizan por pacientes de Covid se quedan a perpetuidad pues no se pueden exhumar los restos en periodos cortos de tiempo.

"Esas fosas ya se quedan a perpetuidad, no se pueden abrir, no se pueden exhumar los cuerpos en 7 años ni en 10, se quedan a perpetuidad ya no se pueden abrir", señaló.

"Lo que esperamos es que no sigan los contagios y tratar de evitar que existan más defunciones por Covid", concluyó.