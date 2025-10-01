Por amenaza en redes, revisan instalaciones y mochilas en el Salesiano

Un mensaje con amenazas difundido en redes sociales y chats del Instituto Salesiano "Carlos Gómez" provocó la suspensión parcial de actividades escolares y generó alarma entre padres de familia, algunos de los cuales acudieron a retirar a sus hijos del plantel.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la situación se mantiene en calma, luego de que elementos acudieron como primeros respondientes. El comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez detalló que se realizó una inspección preventiva de las instalaciones, mientras que la revisión de mochilasestuvo a cargo del personal académico.

"Se trata de una intervención estrictamente preventiva, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de las y los alumnos, así como de toda la comunidad escolar", señaló.

Asimismo, la corporación informó que la Policía Cibernética ya inició investigaciones sobre los mensajes, aunque hasta el momento no se ha precisado el contenido de los mismos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Padres acudieron al Salesiano por la amenaza.