logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Por amenaza en redes, revisan instalaciones y mochilas en el Salesiano

Se reporta la situación en calma, pero algunos de los padres y madres de familia acudieron a recoger a sus hijos

Por Redacción

Octubre 01, 2025 10:16 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Un mensaje con amenazas difundido en redes sociales y chats del Instituto Salesiano "Carlos Gómez" provocó la suspensión parcial de actividades escolares y generó alarma entre padres de familia, algunos de los cuales acudieron a retirar a sus hijos del plantel.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la situación se mantiene en calma, luego de que elementos acudieron como primeros respondientes. El comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez detalló que se realizó una inspección preventiva de las instalaciones, mientras que la revisión de mochilasestuvo a cargo del personal académico.

"Se trata de una intervención estrictamente preventiva, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de las y los alumnos, así como de toda la comunidad escolar", señaló.

Asimismo, la corporación informó que la Policía Cibernética ya inició investigaciones sobre los mensajes, aunque hasta el momento no se ha precisado el contenido de los mismos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Padres acudieron al Salesiano por la amenaza.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ante rezago, analizan descuentos en multas por Predial en Soledad
Ante rezago, analizan descuentos en multas por Predial en Soledad

Ante rezago, analizan descuentos en multas por Predial en Soledad

SLP

Flor Martínez

Alerta el SMN por más lluvias en SLP
Alerta el SMN por más lluvias en SLP

Alerta el SMN por más lluvias en SLP

SLP

El Universal

Es debido a la onda tropical número 35 que llegó acompañada de humedad y vientos

Garantiza gobierno respeto a manifestaciones del 2 de octubre
Garantiza gobierno respeto a manifestaciones del 2 de octubre

Garantiza gobierno respeto a manifestaciones del 2 de octubre

SLP

Rubén Pacheco

No habrá ningún operativo de seguridad especial, señaló Torres Sánchez

¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?
¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

SLP

Pulso Online

María Gabriela Torres destaca que la autonomía garantiza libertad de cátedra, investigación y estabilidad institucional.