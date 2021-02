Por fin, Morena decide: Mónica Rangel, candidata

Pese a los señalamientos de presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud del Estado, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena, eligió a Mónica Rangel Martínez como su candidata a la gubernatura del estado.

Después de postergar la presentación por varias semanas y modificar hasta en cuatro ocasiones la convocatoria original, lo que provocó recursos de impugnación por varios aspirantes, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, anunció que la ex militante priista y ex funcionaria encabezará el proyecto morenista.

Antes de ello, sostuvo una reunión con Paloma Rachel Aguilar Correa y Lucy Lastras Martínez, a quienes les comunicó la decisión, que fue aceptada sin objeciones.

Delgado Carrillo refirió que tras realizar las encuestas y la valoración, la CNE concluyó que la ex funcionaria estatal tiene potencial, por su historial en el sector salud, para encabezar el triunfo de la 4T en el estado.

"Dejamos que de manera libre, a través de las encuestas, como lo señalan nuestros estatutos, fueran surgiendo los mejores liderazgos (...) estamos seguros que la experiencia de más de 25 años de la doctora Rangel en el servicio público (...) tendrá un gran potencial", declaró Delgado Carrillo.

Rangel Martínez sostuvo que sus contrincantes en la disputa interna tendrán cabida en su plan de trabajo, que prevé los principios morenistas de no robar, no mentir, no traicionar.

Agregó que, en Morena, los ciudadanos "son quienes deciden" y externó que es una mujer de valores, honesta y de principios. "No les voy a fallar (...) no le voy a fallar a mi gente, no le voy a fallar a San Luis Potosí", aseveró.

La designación se dio en un clima de diferencias entre la militancia y simpatizantes morenistas, pues mientras un porcentaje la apoya, otros tantos se oponen a su selección, porque presume que detrás de la candidatura se encuentra el gobernador priista Juan Manuel Carreras López.

Dos de las cinco "finalistas" en la encuesta, Lastras Martínez y Aguilar Correa, aceptaron la designación de Rangel Martínez, pues al inscribirse firmaron una cláusula sobre la aceptación de los resultados.

Sólo Francisca Reséndiz Lara advirtió que ante la "imposición" de Rangel Martínez por parte de la dirigencia nacional de Morena, es necesario unificarse para no aceptar la decisión. "Es tiempo que los potosinos vean cómo juegan una política sin principios", señaló.