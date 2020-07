Por inconsistencias en cifras, no hubo semáforo COVID

Debido a rezagos en el envío de estadísticas de casos de COVID-19 por parte de algunos gobiernos estatales, el gobierno federal optó por no emitir ayer el semáforo del coronavirus para la semana entrante.

En la conferencia de prensa de ayer, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López-Gatell reconoció que las estadísticas sanitarias, que provienen de los gobiernos estatales tienen algunas anomalías.

"Si hay deficiencia de información es porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún porque se distorsiona y por eso no es posible tener un monitoreo apropiado, sin olvidar que a nivel estatal se debe hacer otro monitoreo", explicó el funcionario.

Señaló que todas las entidades sufren de este rezago, en algunos casos de semanas. La mayoría, agregó, también tienen rezago superior al doble en confirmaciones, lo que ha sido motivo de controversia y polarización.

Ante ello, la Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

"Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos", explicó López-Gatell.