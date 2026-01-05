Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

La pavimentación de las laterales de la Carretera 57 será una de las primeras obras que ejecutará el Gobierno del Estado durante el arranque de 2026, con una inversión de 250 millones de pesos.

El gobernador Ricardo Gallardo informó que los trabajos abarcarán ambos cuerpos laterales, en el tramo que va de Circuito Potosí al municipio de Villa de Pozos, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en una de las zonas con mayor afluencia diaria de automovilistas.

El mandatario señaló que estas laterales que abarcan la capital y Villa de Pozos no han sido atendidas y que su deterioro se ha mantenido durante varios años, por lo que el Gobierno del Estado asumirá directamente la ejecución de la obra.

Gallardo adelantó que el Gobierno estatal prepara dos proyectos viales adicionales para San Luis Potosí, los cuales serán revisados en una próxima reunión con el alcalde capitalino.

Asimismo, recordó que en un ejercicio previo de coordinación entre Estado y municipio se concretó una inversión superior a 2 mil millones de pesos en obras de pavimentación en avenidas y colonias de la ciudad.