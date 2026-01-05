logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

Las obras abarcarán de Periférico–Circuito Potosí al municipio de Villa de Pozos

Por Samuel Moreno

Enero 05, 2026 11:49 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La pavimentación de las laterales de la Carretera 57 será una de las primeras obras que ejecutará el Gobierno del Estado durante el arranque de 2026, con una inversión de 250 millones de pesos.

El gobernador Ricardo Gallardo informó que los trabajos abarcarán ambos cuerpos laterales, en el tramo que va de Circuito Potosí al municipio de Villa de Pozos, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en una de las zonas con mayor afluencia diaria de automovilistas.

El mandatario señaló que estas laterales que abarcan la capital y Villa de Pozos no han sido atendidas y que su deterioro se ha mantenido durante varios años, por lo que el Gobierno del Estado asumirá directamente la ejecución de la obra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Foto: Omar Hernández/Pulso

Gallardo adelantó que el Gobierno estatal prepara dos proyectos viales adicionales para San Luis Potosí, los cuales serán revisados en una próxima reunión con el alcalde capitalino.

Asimismo, recordó que en un ejercicio previo de coordinación entre Estado y municipio se concretó una inversión superior a 2 mil millones de pesos en obras de pavimentación en avenidas y colonias de la ciudad.

LEA TAMBIÉN

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

El accidente ocurrió la noche del jueves, a la altura de la avenida Gálvez

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre
Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

SLP

Rolando Morales

La recolección fue de cerca de 17 mil toneladas, señaló Mendieta Rivera

Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC
Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

Por iniciar, pavimentación de laterales de carretera 57: RGC

SLP

Samuel Moreno

Las obras abarcarán de Periférico–Circuito Potosí al municipio de Villa de Pozos

Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega
Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega

Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega

SLP

Rolando Morales

El funcionario explicó que el trámite no fue producto de una omisión deliberada por parte de la dependencia

Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo
Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo

Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo

SLP

Rolando Morales

Su renuncia se venía dialogando desde hace varias semanas, explicó el alcalde