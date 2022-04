Por miedo, piperos se niegan a abastecer de agua en colonias

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 6 (EL UNIVERSAL).- Vecinos de la colonia Jardines del Sur denunciaron que repartidores de agua del servicio de pipas se han negado, por miedo, a abastecer a la ciudadanía, tras el asesinato de un operador de pipa el pasado domingo 3 de abril en la colonia Valle Dorado.

Los habitantes de la colonia Jardines del Sur indicaron que desde la falla de El Realito, registrada el pasado 24 de abril, han tenido que comprar el servicio de pipas con un costo hasta de 200 pesos por llenado de aljibe, debido a la falta de agua y a la nula respuesta del Interapas para el abastecimiento de la misma.

No obstante, puntualizaron que desde el pasado lunes 4 de abril, tras el asesinato del operador Alejandro Leija "Parchís", los servicios privados de pipa no han querido acudir a abastecer del líquido, por temor a agresiones por la falta de agua en más de 30 colonias de la zona metropolitana derivado de las averías que ha presentado El Realito.

Por su parte, operadores de pipa, como el señor Rafael Antonio, solicitaron a las autoridades implementar mayor vigilancia en las colonias en donde falta el líquido, ya que pese a que han continuado prestando el servicio de tandeo, dijo, los viajes son insuficientes ante la crisis que ha dejado El Realito, por lo que temen que la ciudadanía actúe con violencia, al igual que en el asesinato de Alejandro.

Además, pidió que se haga justicia para que no haya impunidad en el homicidio de su ex compañero y no se vuelva a repetir ninguna agresión contra los piperos.