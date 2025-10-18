Por resolverse, 20 procedimientos contra exfuncionarios: CGE
Involucran a extitulares de la SCT, Seduvop y la JEC, precisó Sergio Arturo Aguiñaga
En la actualidad, la Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) se encuentra en proceso de resolver 20 procedimientos sancionadores contra ex funcionarios carreristas, informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).
Describió que dicha cantidad de asuntos corresponden a la etapa de apelación, tanto de la Contraloría General como los ex funcionarios estatales sancionados, todos integrantes de la administración carrerista.
Subrayó que los sancionados formaban parte de direcciones generales, direcciones de área y direcciones administrativas de diferentes instituciones, pero también de las titularidades de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), y de la Junta Estatal de Caminos (JEC).
Aguiñaga Muñiz afirmó que se han impuesto sanciones a funcionarios en activo del actual gobierno, sin embargo, se tratan de "temas muy menores" con imposición de amonestaciones públicas y privadas.
