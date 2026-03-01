Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza

Luego de que se reportara la presencia de un poste de energía eléctrica a media vialidad en la recién inaugurada Vía Alterna Oriente, en Villa de Pozos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de San Luis Potosí aseguró que ya está en proceso la libranza ante la Comisión Federal de Electricidad para su reubicación.

Seduvop gestiona reubicación del poste con CFE

La dependencia estatal señaló que el trámite administrativo se gestiona de manera paralela a la ejecución de las obras y que, una vez autorizado por la CFE, el movimiento del poste se realizará de forma ágil. En caso de requerirse, se avisará con anticipación sobre posibles suspensiones temporales del servicio eléctrico.

El señalamiento surge días después de que el gobernador inaugurara la vialidad, donde en algunos tramos la estructura quedó dentro del nuevo diseño vial, lo que representa un riesgo para automovilistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalización preventiva y complejidad de proyectos urbanos

Seduvop sostuvo que este tipo de situaciones forman parte de la complejidad habitual de proyectos urbanos, ya que los permisos y adecuaciones con instancias federales se tramitan conforme avanzan las obras. Mientras se concreta la reubicación, se implementó señalización preventiva para evitar accidentes.

LEA TAMBIÉN Vía Alterna Oriente ya presenta defectos de peligro El gobernador del Estado, inauguró esta obra hace unos días en Villa de Pozos

En paralelo, la dependencia informó que el proyecto de cableado subterráneo en el barrio de San Miguelito se encuentra en etapa final. Indicó que los tiempos se extendieron por la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia y por un amparo legal, pero actualmente se realizan revisiones casa por casa con la expectativa de concluir en marzo.