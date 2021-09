Potosinos, afectados por caída de sistema de BBVA

Desde las 08:00 horas, los cajeros de BBVA Bancomer en la entidad no dan servicio en ninguna de sus sucursales, luego de caerse la red a nivel nacional.

En una de las tiendas Oxxo, las empleadas manifestaron que no están recibiendo pagos, depósitos, o retiro de efectivo, pues "no funciona la red desde temprana hora y ya lleva muchas horas sin resolverse el problema".

En otro de los negocios ubicados cerca de los cajeros al BBVA Bancomer, un señor salió molesto al no poder pagar sus compras con su tarjeta, en tanto algunas otras personas, que vieron las reacciones, preguntaban si no se podían adquirir productos con la tarjeta.

En la sucursal de Allende y Julián de los Reyes, la gente se preguntaba que iba a hacer sino podían sacar su dinero, y a pesar de no ser quincena, querían obtener su dinero.

También la aplicación de BBVA Bancomer se batalló desde temprana hora, al no poder acceder a checar saldo, ni para hacer transferencias o pagos situación que limitó a los usuarios de la misma.

En sucursal de Carranaza y Uresti, así como en la ubicada en la glorieta Juárez pasó la misma situación de no poder obtener los servicios de la institución bancaria.