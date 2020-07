Potosinos critican el mal manejo de la crisis sanitaria

Coinciden ciudadanos "era de esperarse" el regreso a semáforo rojo, pues gran parte de los potosinos no acata las recomendaciones del Sector Salud.

En un sondeo realizado, los encuestados lamentaron que San Luis se encuentre en estas condiciones, principalmente por el daño que se genera al sector económico y que deriva en la pérdida de empleos.

Me parece terrible para los sectores vulnerables y comerciales, pero entiendo que no se estaban cumpliendo las medidas y estaban aumentando los casos, este regreso al semáforo rojo no es claro y no parece que la gente vaya a acatarlo, señaló Renata Gutiérrez.

"Irónico que las autoridades hayan permitido entrar a semáforo naranja, en primer lugar, sabiendo que el número de casos diarios iba en incremento, no es justo que se la haya dado a la ciudadanía la ilusión de que regresaría a la normalidad pronto, manifestó Manuel Guevara.

Era de esperarse considerando que gran parte de la población no ha obedecido las indicaciones de salud, además del aumento en el número de casos y sin siquiera haber llegado al pico de la curva, manifestó Catalina Hermosillo.

"No es justo que como ciudadanos no nos hagamos responsables de lo que nos toca y que por esto se afecte a quienes sí han cumplido, pero tampoco se pueden volver a cerrar los negocios, sería darles el ´tiro de gracia´ a más comerciantes y empresas cuyos trabajadores apenas trataban de respirar con los recortes salariales y más. Los funcionarios también deberían de bajarse el sueldo, bola de sinvergüenzas, como ellos cobran puntualmente que les importa, dijo Sofía López.

En contra parte, aún existen ciudadanos que aseguran que el virus no existe por lo que esto solo es un pretexto para arruinar la vida de los potosinos.