Potosinos, hartos del atraso: Gallardo

Ricardo Gallardo Cardona, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" al gobierno potosino, dijo que hay un hartazgo de las y los potosinos por vivir en un Estado con atraso y subdesarrollo en comparación con otros estados vecinos de menor territorio y población, por lo que la ciudadanía se sumará a su proyecto para retomar el rumbo y corregir los vicios del antiguo régimen.

"En los próximos 6 años vamos a reconstruir un Estado al que las mafias del poder mantienen en la ruina. Ciudadanos y gobierno ayudaremos a que San Luis renazca de las cenizas de la abulia de más de 90 años y conseguiremos más salud, seguridad, más agua e igualdad en los 58 municipios", afirmó.

Agregó que, desde el comienzo de su campaña electoral ha documentado un sentimiento generalizado de descontento en las cuatro zonas del Estado porque el gobierno maneja miles de millones de pesos al año, pero no hay seguridad, no hay caminos, no hay obra pública, por lo que este descontento se está capitalizando en su proyecto político.