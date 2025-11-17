Pozos concentrará la nueva vivienda

Villa de Pozos alojará la mayor parte de vivienda que se desarrollará en la metrópoli, y por ello el Concejo Municipal y la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) diseñan una estrategia para acelerar la autorización de nuevos fraccionamientos con los estudios respectivos, y de eso no hay ningún contratiempo, aseguró el presidente del organismo empresarial Francisco Torres Ocejo.

Dijo que con el cambio de la presidente concejal, cargo que recae en una nueva titular, se demuestra que pueden trabajar con el acompañamiento del propio Concejo Municipal.

Añadió que la continuidad de las personas que están trabajando en Villa de Pozos es muy importante, porque no solo fue creado un municipio nuevo, si no un municipio que ha sido muy complejo, sobre todo para tener los mecanismos que permiten contar con las licencias de construcción, traslado de dominio e incluso las supervisiones de obra y planos de proyectos antiguos.

Agregó que la mayor parte de los proyectos realizados en Villa de Pozos , por lo general fueron desarrollados por miembros de Canadevi, y todo apunta a que se tiene que trabajar de manera coordinada con las autoridades y con independencia de ello, es necesario llevar una continuidad.

Dijo que el Concejo Municipal de Villa de Pozos ha dado certeza a lo que ya se tenía y lo que venía avanzando desde que el municipio era una delegación de la capital, pero las dependencias ahora tienen que dictaminar muchos estudios que es necesario realizar para aterrizar desarrollos nuevos.

Agregó que se encuentra en proceso de actualización el Reglamento de Construcción, para que no sea obsoleto y que si los toman en cuenta, es posible evitar muchos procesos que algunos municipios tienen por reglamentos obsoletos que los impiden muchas veces a la misma autoridad poder hacer las cosas bien.