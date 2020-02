Precisan que Nava enfrenta reiteradas violaciones a DH

"No hay divorcio con el sector empresarial", aseguró el presidente de la Directiva del Congreso, Martín Juárez Córdova, quien dijo que tener opiniones distintas sobre un tema es un derecho que a todos asiste y que, ante ello, se debe ser tolerante.

"No se vale asumir posturas radicales y menos cuando somos miembros de un Parlamento; al contrario, debemos hacer uso de un criterio abierto y no tener la piel sensible", expresó el congresista, quien agregó que ya está en pláticas con el sector empresarial potosino para limar asperezas y restablecer "la relación cordial que siempre hemos tenido con ellos".

Consideró que toda posición, crítica y punto de vista, sirve para revisar y orientar los propios para mejorar el trabajo del Congreso, además de que "sin crítica no hay crecimiento, por ello aplaudo la crítica".

En el tema de la solicitud de juicio político para el alcalde Xavier Nava Palacios, el diputado expresó que no existe plazo definido para emitir un dictamen al respecto, "pues no se trata de forzar, sino más bien de tener certeza de que el procedimiento se hace conforme a derecho".

Precisó que el edil capitalino enfrenta señalamientos de "reiteradas violaciones a los derechos humanos".

Por otra parte, y respecto a la solicitud de juicio político contra el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, el mismo presidente de la Directiva declaró que el Congreso está a la espera de que la Fiscalía General del Estado y otras instancias como la Secretaría de la Función Pública (SFP) resuelvan las denuncias en contra del ex primer edil, para entonces proceder.

"Mientras tanto, debemos respetar que existe una presunción de inocencia", concluyó.