Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí otorgará un estímulo fiscal del 30 por ciento en el pago del refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas durante el ejercicio fiscal 2026, dirigido exclusivamente a establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la entidad.

El acuerdo, emitido por la Secretaría de Finanzas y publicado en el Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis, aplica a permisos en la modalidad de hoteles y moteles, como parte de una medida solicitada por el sector y avalada por el Ejecutivo estatal para el inicio del próximo año fiscal.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán encontrarse al corriente en el pago de impuestos y derechos estatales, no contar con multas vigentes y haber cubierto el refrendo correspondiente a 2025, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado.

El acuerdo precisa que, pese al descuento, los establecimientos deberán cubrir el 25 por ciento correspondiente al concepto de Asistencia Social, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda estatal, así como presentar la documentación que acredite su afiliación a la asociación hotelera.

El estímulo fiscal tendrá vigencia del 2 al 30 de enero de 2026 y los pagos deberán realizarse en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado, según corresponda.