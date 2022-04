Premian al mejor Altar de Dolores

Joel Gómez Soto, quien reside en el municipio de Soledad, fue acreedor del primer lugar en los concursos de Altar de Dolores y elaboración de comida cuaresmeña, organizado por la Secretaría de Cultura estatal, en los que se ofrecieron premios en efectivo.

El ganador relató que al principio dudó en participar, por considerar que, en el caso del Altar de Dolores, que desde hace 48 años monta en su domicilio, no contaba con todos los requerimientos que pedían en la convocatoria, pero al final lo hizo motivado por la afluencia de personas que llegaron a visitar su obra.

Agregó que fueron cerca de mil 600 las personas que visitaron el altar de la dolorosa.

Mientras que los platillos con los que participó dijo que fueron algo muy tradicional, consistente en pipián, nopalitos y tortas de camarón, alimentos que Joel Gómez consideró como algo muy sencillo, pues otros participantes participaron con elaboradas recetas tipo gourmet.

"Yo no pensé ganar en ninguno de los dos concursos, el de comida porque me pareció que fue muy tradicional y estuve compitiendo con estudiantes de gastronomía, al final gané, y en el altar porque creía que no cumplía con todos los elementos que solicitaban en la convocatoria", dijo luego de conocer el resultado.