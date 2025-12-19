logo pulso
Preocupa a Galindo aumento de sabotajes en distintas zonas

Los daños se realizan sin un aparente beneficio económico directo

Por Rolando Morales

Diciembre 19, 2025 01:42 p.m.
Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, expresó su preocupación por el incremento de actos de vandalismo y sabotaje que afectan de manera recurrente la infraestructura urbana, particularmente el alumbrado público y diversas estructuras metálicas en distintos puntos de la ciudad.

El edil señaló que, a diferencia de años anteriores, cuando el robo de cableado tenía como objetivo su venta, actualmente se ha detectado un patrón distinto, ya que los daños se realizan sin un aparente beneficio económico directo.

Como ejemplo, mencionó que en la Alameda Central prácticamente cada semana se registran cortes intencionales de switches, cables y otros componentes eléctricos, lo que provoca fallas en los circuitos de iluminación.

Galindo Ceballos destacó que personal de Alumbrado Público mantiene un trabajo diario para restablecer el servicio, principalmente en zonas donde los daños se repiten de manera constante, lo que representa un desgaste operativo y económico para el Ayuntamiento.

Otro de los sectores severamente afectados, dijo, es el de las estructuras metálicas, donde se ha identificado un modus operandi relacionado con el robo de metal para su venta como chatarra. Entre los objetos sustraídos se encuentran alcantarillas, postes de luz, semáforos y guarniciones metálicas, situaciones que representan un grave riesgo para peatones y automovilistas.

Ante este escenario, el alcalde informó que el Ayuntamiento ha entablado diálogo con chatarreras para evitar la compra de material que sea propiedad municipal y que se ha establecido coordinación con la Fiscalía para cerrar el mercado ilegal de estos productos y frenar el daño a la ciudad.

Finalmente, Enrique Galindo hizo un llamado directo a quienes se dedican a la compra y venta de metal para que no adquieran artículos de procedencia ilícita, subrayando que, aunque no cuenta con un estimado preciso de personas detenidas por estos actos, se trata de una lucha diaria en la que el gobierno municipal continuará trabajando tanto en la prevención como en la concientización ciudadana.

