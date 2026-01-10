Presas de SLP, arriba del 60% de capacidad

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las presas del estado mantienen niveles de almacenamiento elevados al 6 de enero de 2026, lo que representa un panorama favorable para el abasto hídrico en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte más reciente, siete de las ocho presas monitoreadas superan el 60 por ciento de su capacidad, destacando dos embalses que incluso se encuentran prácticamente llenos.

Según el monitoreo otorgado por la Conagua, el embalse de la Presa San José, ubicada en la capital potosina, se mantiene al 88 por ciento de su almacenamiento total, en el caso de El Peaje estas cuenta con un almacenamiento del 91.9 por ciento y El Potosino con el 81.3 por ciento con respecto de su total.

En contraste, la Conagua informó que la presa de la Cañada de Lobo mantiene un nivel 51.1 por ciento de su almacenamiento, siendo la de menor captación hasta el momento en la zona metropolitana.

Para el caso de los embalses ubicados al interior de la entidad potosina, la dependencia señaló que la presa de Valentín Gama, ubicada en el municipio de Villa de Reyes, se encuentra al 64.1 por ciento de su capacidad.

Mientras que los embalses de La Muñeca, ubicado en la demarcación de Tierra Nueva, se encuentra 99.3 por ciento de su almacenamiento, al igual que La Lajilla, de Ciudad Valles, que registró un nivel del 100.5 por ciento de su capacidad.

En el caso de El Realito, la cual se ubica en Guanajuato pero abastece a la capital potosina, registró un nivel del 82.5 por ciento con respecto a su almacenamiento total.