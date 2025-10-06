Planean sanear presa San José y planta tratadora

Se trabaja en elaboración de proyecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de crear un plan de saneamiento integral en la Planta Tratadora de Agua Residual (PTAR) de Escalerillas y la presa San José, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Contextualizó que el abandono del complejo de tratamiento generó afectaciones en la localidad y comunidades anexas, así como la contaminación del embalse, generadora de la proliferación de lirio acuático.

Refirió que las pláticas para la conformación del esquema de remediación no sólo se extendieron a la dirección local, sino también con la dirección general en la Ciudad de México.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que todavía no hay nada concreto, porque la institución federal será la que proponga qué tipo de intervención puede darse y en qué plazos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de facilitar algunos aspectos técnicos desde la CEA, Martínez Sánchez destacó que ya se realizaron visitas a la presa para conocer de primera a mano la situación de la contaminación, así como la falta de saneamiento en la PTAR.

“Desafortunadamente cuando meten el tema político hay que ver que el tema del agua (...) se ha politizado no de ahorita, sino de mucho tiempo. Desafortunadamente ese tema que el municipio durante mucho tiempo no invirtió”, concluyó.

Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación No.10/2023 al presidente municipal capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, en razón de la desatención y abandono del complejo de tratamiento.